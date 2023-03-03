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Над городом Енакиево сбит боевой самолет
Над городом Енакиево в Донбассе сбит боевой самолет, принадлежность которого на данный момент неизвестна. Об этом рассказал глава города Роман Храменков, передает ТАСС.
По словам мэра, оба пилота воздушного судна успели катапультироваться. На выложенной им в своем Telegram-канале фотографии видно, как над местом падения поднимается черный дым.
Жителей Енакиева Храменков призвал спрятаться в укрытиях. «Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», — написал он.
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