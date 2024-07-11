Над Донецком силы ПВО сбили ракету РСЗО HIMARS, снаряд упал в городе почти невредимым

В Донецке зафиксирован необычный случай перехвата ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По информации ТАСС, ссылающегося на оперативные службы ДНР, российские силы ПВО сумели сбить ракету, запущенную с восточного направления от Донецка.

Примечательно, что ракета сохранила практически полную целостность после перехвата и приземлилась на территории Пролетарского района города.

Специалисты оперативно изъяли неразорвавшийся боеприпас. В службах отметили потенциальную ценность этого образца для дальнейшего изучения.

Стоит напомнить, что M142 HIMARS - это мобильная реактивная система залпового огня американского производства, установленная на колесной платформе.