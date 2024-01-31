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Над Черным морем и Крымом ПВО сбили 20 украинских ракет
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Российские ПВО отразили массированную ракетную атаку по объектам РФ, произведённую вооруженными силами Украины, сообщили в Минобороны.
Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом.
Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка Республики Крым.
Повреждений авиационной техники нет.
🔹 Минобороны России
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