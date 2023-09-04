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Над Брянском российские ПВО перехватили украинский беспилотник
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Над Брянском перехватили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
Накануне вечером очередная попытка киевского режима была пресечена в Брянской области.
Российские системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе 17.00.
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