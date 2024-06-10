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Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
В ночь на 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.
Как сообщает губернатор Александр Богомаз, один дрон сбили над Брянским районом, три — над Навлинским. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
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