Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

В ночь на 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.

Как сообщает губернатор Александр Богомаз, один дрон сбили над Брянским районом, три — над Навлинским. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.