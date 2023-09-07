Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Сегодня вечером, в районе 17.30, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку, сообщает Минобороны.

Украинский беспилотник самолетного типа был перехвачен на территории Брянской области.

По данным ведомства, в результате разрушений не было. По предварительной информации, никто не пострадал.