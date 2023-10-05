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Руc Тат
СВО 5 октября 2023 15:43

Над Брянской областью российские ПВО сбили украинский беспилотник

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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Атака, организованная при помощи БПЛА самолетного типа, была пресечена дежурными средствами ПВО сегодня в районе 15.00 по московскому времени.

Украинский летательный аппарат был уничтожен в воздухе, никто не пострадал.

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#спецоперация на Украине #беспилотник
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