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Руc Тат
СВО 3 октября 2023 16:29

Над Брянской областью ПВО сбили украинский беспилотник

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Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.

Очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа была пресечена сегодня в районе 15:00.

БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО.

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#спецоперация на Украине
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