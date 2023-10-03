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Над Брянской областью ПВО сбили украинский беспилотник
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Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ.
Очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа была пресечена сегодня в районе 15:00.
БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО.
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