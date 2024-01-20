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СВО 20 января 2024 09:01

Над Брянской областью ПВО сбила беспилотник

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В районе 6.30 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ, сообщает Минобороны.

Попытка была совершена с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.

#спецоперация на Украине
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