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Над Брянской областью ПВО сбила беспилотник
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В районе 6.30 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ, сообщает Минобороны.
Попытка была совершена с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.
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