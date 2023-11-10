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Руc Тат
СВО 10 ноября 2023 17:00

Над Брянской областью беспилотник был сбит российской ПВО

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Сегодня в районе 15.00 по московскому времени российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить теракт при помощи беспилотника самолетного типа была пресечена дежурными средствами ПВО.

Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.

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#спецоперация на Украине
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