Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха»

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области», – указали в ведомстве.