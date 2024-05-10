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Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха»
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области», – указали в ведомстве.
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