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СВО 10 мая 2024 12:47

Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха»

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области», – указали в ведомстве.

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