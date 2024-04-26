Над Белгородской областью уничтожены два снаряда РСЗО «Ольха»

Ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха"», – рассказали в оборонном ведомстве.

Отметим, что сегодня ночью в Белгороде и Белгородском районе была объявлена угроза ракетной опасности. Сигнал звучал чуть более 20 минут.