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Происшествия 8 января 2024 22:26

Над Белгородской областью уничтожены 10 снарядов РСЗО «Вампир», ранены три человека

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Системы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

ВСУ попытались совершить террористическую атаку на российский регион около 21.30 по московскому времени.

«Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“ по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, все ракеты уничтожены на подлете к городу, однако три человека получили осколочные ранения.

#Белгородская область
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