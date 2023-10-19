Над Белгородской областью уничтожен беспилотник самолетного типа

Сегодня вечером ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

В районе 22 часов беспилотник самолетного типа был уничтожен в небе дежурными средствами ПВО.

В результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было