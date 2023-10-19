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Над Белгородской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
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Сегодня вечером ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
В районе 22 часов беспилотник самолетного типа был уничтожен в небе дежурными средствами ПВО.
В результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было
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