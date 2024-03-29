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СВО 29 марта 2024 08:03

Над Белгородской областью силы ПВО сбили 15 снарядов RM-70 «Вампир»

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Силы ПВО ночью сбили 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – указало ведомство.

В результате никто не пострадал, жертв нет, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

« Пострадали "Белгород Арена", 22-я гимназия. Остекление – более 30 квартир остались без окон. Пострадал легковой транспорт», – сообщил Гладков.

#спецоперация
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