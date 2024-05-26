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СВО 26 мая 2024 20:16

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Ольха»

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Российские системы ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО двух реактивных территорий РСЗО "‎Ольха"‎ были уничтожены территории Белгородской области», – указано в телеграм-канале ведомства.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, по предварительной информации, в результате пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.

#спецоперация
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