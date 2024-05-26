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Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Ольха»
Российские системы ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО двух реактивных территорий РСЗО "Ольха" были уничтожены территории Белгородской области», – указано в телеграм-канале ведомства.
Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, по предварительной информации, в результате пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.
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