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Над Белгородской областью сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ
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Минувшей ночью российские ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
Попытка совершить теракт на территории РФ при помощи беспилотника самолетного типа была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны.
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