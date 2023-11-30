Над Белгородской областью сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ

Минувшей ночью российские ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

Попытка совершить теракт на территории РФ при помощи беспилотника самолетного типа была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны.

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