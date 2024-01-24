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СВО 24 января 2024 11:34

Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

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Сегодня в районе 10 часов утра по московскому времени российская ПВО сбила украинский беспилотник, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа был ликвидирован в небе над Белгородской областью.

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#беспилотник
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