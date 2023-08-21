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Происшествия 21 августа 2023 17:04

Над Белгородской областью сбили беспилотник

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Над территорией Белгородской области российские ПВО сбили беспилотник, сообщили в Минобороны.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пересеченной атаки никто не пострадал, разрушений не последовало.

#спецоперация на Украине #Белгородская область
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