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Над Белгородской областью сбили беспилотник
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Над территорией Белгородской области российские ПВО сбили беспилотник, сообщили в Минобороны.
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны, говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пересеченной атаки никто не пострадал, разрушений не последовало.
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