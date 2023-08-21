Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над территорией Белгородской области российские ПВО сбили беспилотник, сообщили в Минобороны.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пересеченной атаки никто не пострадал, разрушений не последовало.