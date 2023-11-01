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Руc Тат
СВО 1 ноября 2023 14:56

Над Белгородской областью российская ПВО сбила украинский беспилотник

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Сегодня российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, попытка совершить теракт при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена в районе 14.00 по московскому времени.

В результате беспилотник удалось уничтожить в небе над Белгородской областью. Никто не пострадал.

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#спецоперация на Украине
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