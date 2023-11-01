Над Белгородской областью российская ПВО сбила украинский беспилотник

Сегодня российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, попытка совершить теракт при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена в районе 14.00 по московскому времени.

В результате беспилотник удалось уничтожить в небе над Белгородской областью. Никто не пострадал.