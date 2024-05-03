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СВО 3 мая 2024 07:59

Над Белгородской областью и Крымом ночью сбили пять БПЛА

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Минувшей ночью системы ПВО РФ сбили несколько беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре летательных аппарата в Белгородской области и еще один над территорией Крымского моста.

#беспилотник
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