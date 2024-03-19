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Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника ВСУ
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Минувшей ночью были пресечены попытки ВСУ устроить теракты на объектах на территории России, сообщает Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области.
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