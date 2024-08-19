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Над Белгородской и Курской областями ПВО сбили четыре беспилотника
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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки на объекты РФ. Украинская сторона планировала использовать беспилотные летательные аппараты самолетного типа для нападения, сообщили в Минобороны РФ.
Силы ПВО успешно обезвредили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями. Данный инцидент квалифицируется российскими властями как попытка террористического акта со стороны Киева.
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