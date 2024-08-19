Над Белгородской и Курской областями ПВО сбили четыре беспилотника

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки на объекты РФ. Украинская сторона планировала использовать беспилотные летательные аппараты самолетного типа для нападения, сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО успешно обезвредили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями. Данный инцидент квалифицируется российскими властями как попытка террористического акта со стороны Киева.