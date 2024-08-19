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СВО 19 августа 2024 07:24

Над Белгородской и Курской областями ПВО сбили четыре беспилотника

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки на объекты РФ. Украинская сторона планировала использовать беспилотные летательные аппараты самолетного типа для нападения, сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО успешно обезвредили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями. Данный инцидент квалифицируется российскими властями как попытка террористического акта со стороны Киева.

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#спецоперация на Украине
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