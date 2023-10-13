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Руc Тат
СВО 13 октября 2023 14:29

Над Белгородской и Брянской областью сбили два БПЛА

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Сегодня российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка совершить теракт при помощи БПЛА была совершена в районе 13 часов по московскому времени.

Беспилотники самолетного типа были перехвачены ПВО над территорией Белгородской и Брянской областей.

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#спецоперация на Украине
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