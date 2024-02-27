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СВО 27 февраля 2024 08:12

Над Белгородской и Брянской областями сбили три беспилотника

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа был ликвидирован над Белгородской областью, еще два беспилотника – над Брянской.

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#беспилотники
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