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СВО 12 января 2024 15:26

Над Белгородом сбит украинский беспилотник

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Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Летательный аппарат был ликвидирован в небе над Белгородской областью в 14.50.

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#спецоперация на Украине
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