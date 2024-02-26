Над Белгородом сбили очередной беспилотник ВСУ

Сегодня утром киевский режим попытался атаковать объекты РФ при помощи БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.