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СВО 26 февраля 2024 12:29

Над Белгородом сбили очередной беспилотник ВСУ

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Сегодня утром киевский режим попытался атаковать объекты РФ при помощи БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

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#беспилотник
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