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СВО 27 февраля 2024 13:15

Над Белгородом сбили два беспилотника ВСУ

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Сегодня над Белгородской областью ПВО сбили два беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

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#спецоперация на Украине
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