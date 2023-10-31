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Руc Тат
СВО 31 октября 2023 12:22

Над Белгородом ПВО уничтожили украинский беспилотник

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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Попытку совершить теракт на территории РФ дежурным средствам ПВО удалось пресечь сегодня в районе 11.30 по московскому времени.

В итоге беспилотный летательный аппарат был уничтожен в небе над Белгородской областью.

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#спецоперация на Украине
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