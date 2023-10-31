Над Белгородом ПВО уничтожили украинский беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Попытку совершить теракт на территории РФ дежурным средствам ПВО удалось пресечь сегодня в районе 11.30 по московскому времени.

В итоге беспилотный летательный аппарат был уничтожен в небе над Белгородской областью.