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СВО 28 февраля 2024 16:43

Над Белгородом ПВО сбили беспилотный аппарат самолетного типа

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Сегодня в районе 16.00 система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа, соообщили в Минобороны РФ.

БПЛА был ликвидирован в небе над территорией Белгородской области.

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#спецоперация на Украине
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