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Над Белгородом ПВО сбила несколько воздушных целей
В Белгороде и Белгородском районе была отражена воздушная атака со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Гладков.
Системы противовоздушной обороны России сбили несколько воздушных целей, направлявшихся к городу. По предварительным данным, среди мирного населения пострадавших нет.
Как сообщают оперативные службы, в результате обстрела не зафиксировано возгораний и прямых попаданий снарядов в жилые дома на территории Белгорода. Однако в одном из частных домовладений города повреждена крыша гаража, а в другом частном доме – кровля.
В селе Новая Нелидовка Белгородского района обломок снаряда пробил кровлю жилого частного дома.
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