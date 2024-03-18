news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 18 марта 2024 14:34

Над Белгородом ПВО сбила 11 выпущенных снарядов «Вампир», «Град» и «Ольха»

Скопировать ссылку

Сегодня днем ВСУ предприняли очередной обстрел по территории Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

Очередную попытку совершить теракт противник совершил с применением рекативных систем залпового огня RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град».

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали в воздухе 8 реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град».

#спецоперация на Украине #Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2