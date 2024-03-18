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Над Белгородом ПВО сбила 11 выпущенных снарядов «Вампир», «Град» и «Ольха»
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Сегодня днем ВСУ предприняли очередной обстрел по территории Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
Очередную попытку совершить теракт противник совершил с применением рекативных систем залпового огня RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град».
Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали в воздухе 8 реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град».
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