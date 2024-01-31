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СВО 31 января 2024 16:27

Над Белгородом ПВО был сбит украинский беспилотник

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В районе 15 часов по московскому времени в Белгородской области был сбит украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Летательный аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

#спецоперация на Украине
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