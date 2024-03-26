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Над Белгородом ликвидированы четыре беспилотника ВСУ
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Сегодня в районе 18.30 российская система ПВО сбила в Белгородской области два украинских беспилотника самолетного типа.
Позднее, спустя полчаса, еще два БПЛА перехватили над Белгородом.
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