news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 26 марта 2024 20:02

Над Белгородом ликвидированы четыре беспилотника ВСУ

Скопировать ссылку

Сегодня в районе 18.30 российская система ПВО сбила в Белгородской области два украинских беспилотника самолетного типа.

Позднее, спустя полчаса, еще два БПЛА перехватили над Белгородом.

#беспилотник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2