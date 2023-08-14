Над Баренцевым морем истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства над Баренцевым морем обнаружили воздушную цель, приближающуюся к Государственной границе Российской Федерации, сообщили в Минобороны.

Чтобы опознать летательный аппарат и недопустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж истребителя идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

Когда российский истребитель приблизился, «Посейдон» развернулся от границы РФ.

В Минобороны отметили, что полет истребителя был выполнен строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Воздушные трассы не были пересечены, опасного сближения с иностранным самолетом допущено также не было.