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Над Баренцевым морем истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии
Сегодня российские средства контроля воздушного пространства над Баренцевым морем обнаружили воздушную цель, приближающуюся к Государственной границе Российской Федерации, сообщили в Минобороны.
Чтобы опознать летательный аппарат и недопустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Экипаж истребителя идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
Когда российский истребитель приблизился, «Посейдон» развернулся от границы РФ.
В Минобороны отметили, что полет истребителя был выполнен строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Воздушные трассы не были пересечены, опасного сближения с иностранным самолетом допущено также не было.
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