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СВО 2 декабря 2023 18:54

Над Азовским морем российские системы ПВО сбили две зенитные ракеты ВСУ

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Сегодня в районе шести часов вечера по московскому времени была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по наземным объектам РФ, сообщает Минобороны.

Киевский режим попытался нанести удар при помощи двух переоборудованных зенитных ракет С-200.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты над акваторией Азовского моря.

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#спецоперация на Украине
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