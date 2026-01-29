Начвин анонсировал программу развития ИИ в Татарстане до 2030 года

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин анонсировал программу развития ИИ в республике на пять лет во время заседания итоговой коллегии в IT-парке им. Башира Рамеева.

«Ее цель – создать полноценную экосистему в Республике Татарстан: вырастить здесь своих специалистов, построить мощную инфраструктуру и массово внедрить технологии в реальный сектор экономики и госуправления», – заявил министр.

Программа включает четыре блока: инфраструктура, кадры, прикладные проекты и наука.

Так, например, запустят программу подготовки элитных кадров в сфере искусственного интеллекта «Алгарыш – ИИ». Суть программы в том, что Татарстан полностью оплачивает обучение и проживание лучших студентов по ИИ-направлениям в ведущих мировых университетах. Но есть условие: после выпуска специалист возвращается в Татарстан и минимум три года работает на предприятиях республики.

Согласно планам министра, к 2030 году ИИ должен работать в каждой отрасли Татарстана. Республика должна работать как «окно цифровизации» и экспортер ИТ-решений, считает Начвин.