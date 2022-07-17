Начштаба ВВС Британии допустил возможность прямого столкновения с Россией

Великобритания не исключает возможности прямого конфликта с Россией. Так, все самолеты Соединенного Королевства переведены в состояние боевой готовности. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил начштаба британских ВВС Майкл Уигстон.

По его словам, Россия становится «все более агрессивной», и на данный момент является «насущной угрозой» как для Великобритании, так и для ее союзников.

«Москва становится все более агрессивной...Мы должны быть готовы к этому (прямому конфликту)»,— приводят его слова «Ведомости». В качестве агрумента представитель ВВС Великобритании привел специальную военную операцию на Украине.

Россия развернула спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. Обращаясь к россиянам, Президент РФ Владимир Путин объяснил, что целью военных станет защита мирного населения, подвергающегося агрессии со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.