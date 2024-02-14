«Нацпроекты помогают создать комфортную среду»: Лениногорск принял автобусный марафон

14 февраля жители Лениногорского района стали участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Панельная дискуссия состоялась в Доме культуры.

Спикерами мероприятия в стали министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, глава Лениногорского муниципального района РТ Рягат Хусаинов. Модератором дискуссии выступил журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Дискуссии предшествовало знакомство с фотовыставкой о главных достижениях Татарстана, организованной в фойе ДК.

Фото: Айсылу Габбасова

Далее представители районного актива, руководители предприятий, организаций, предприниматели, депутаты местного самоуправления совместно с гостями обсудили достижения Татарстана, национальные проекты, реализуемые под руководством Президента РФ Владимира Путина, и вклад этих инициатив в развитие Лениногорского района.

Альберт Хабибуллин отметил, что, несмотря на вызовы, республика и Россия в целом продолжают свое целенаправленное развитие.

«Определены приоритетные цели развития нашей страны. Самое главное — в центре всех них — это ее жители, это мы с вами, наши дети, внуки. В Татарстане и Лениногорске развиваются самые высокотехнологичные производства. Строится жилье, открываются после реконструкции или новые медицинские учреждения, школы, детские сады, зоны отдыха, развивается спорт. Создается среда для того, чтобы комфортно жить, работать, растить детей, гулять с внуками. Да, невозможно жить совсем без проблем, возникают какие-то вопросы, но все они решаемые», — сказал он.

Айрат Хайруллин отметил, что ему всегда приятно бывать в Лениногорском районе, жители которого открыты к диалогу, всегда были и есть сторонниками передового, нового. Об этом говорит и полный зал ДК, в котором проходит дискуссия, отметил спикер.

Он напомнил также, что Лениногорский район одним из первых взялся за информатизацию школ, здесь активно открываются пространства для развития детей. Так, в рамках национального проекта «Образование» лениногорская школа №6 приобрела вычислительную технику программного обеспечения и презентационное оборудование. Теперь школьники могут знакомиться с цифровыми технологиями, делать первые шаги в программировании.

Благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика РФ» в Лениногорском районе волоконно-оптической линией связи обеспечены все социальные учреждения. Особый упор сделан на сельские поселения, где находятся пожарные посты, отделения МВД, ФАПы, библиотеки, дома культуры, администрации.

Каждый год сотрудники ПАО «Таттелеком» Лениногорского РУЭС строят и вводят в эксплуатацию сеть передачи данных по технологии GPON. В прошлом году, например, высокой скоростью интернета, цифровым телевидением, облачным видеонаблюдением обеспечили жителей активно застраивающихся микрорайонов города — Геофизики, 55 квартала, ж/д станции, а также поселка Тимяшево. А на перекрестке улиц Чайковского и Белинского заработала ещё одна базовая станция сотовой связи.

В свою очередь, глава муниципалитета Рягат Хусаинов отметил, что Лениногорский район активно участвует во многих национальных и региональных программах и проектах.

В активе лениногорцев неоднократные победы во всероссийских конкурсах малых городов и исторических поселений федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Именно в рамках очередной победы в 2023 году в городе ведется благоустройство каскада озер, а молодежный парк «Яшьлек» превращается в современный экстрим-парк.

«Участие в национальных проектах и программах позволяет создать комфортную среду для жизни и бизнеса, способствуют тому, чтобы молодые лениногорцы оставались в родном городе и работали на его дальнейшее развитие», — отметил глава района.

Кроме того, в Лениногорском районе в 2023 году капитально отремонтированы несколько школ. Это городские учебные заведения №8 и №4, а также сельские школы в Старом Куваке, Старой Письмянке, Куакбаше.

Самый масштабный капремонт прошел в школе №8, которая выиграла грант «Татнефти» на сумму 28 млн рублей. Здесь обновили кабинеты, оснастили их современным оборудованием, появился центр психологической разгрузки.

Фото: Айсылу Габбасова

В Лениногорском районе сейчас функционируют 3 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Шугуровской, Тимяшевской и Староиштерякской школ и 5 центров естественно-научного профиля «Точка роста» на базе Зеленорощинской, Старокувакской, Куакбашской, Подлесной и Старописьмянской школ. В 2024 году планируется открытие еще одного центра «Точка роста» на базе Ивановской школы.

В 2023 году рамках нацпроекта «Здравоохранение» в селах Мордовская Кармалка и Ивановка открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Начала прием жителей после капремонта поликлиника медико-санитарной части Лениногорской ЦРБ.

В Шугурово благодаря нацпроекту и гранту «Татнефти» появился гериатрический центр, который имеет статус межрайоного.

Фото: Айсылу Габбасова

В программе бесплатного переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в 2023 году приняли участие 130 человек, в том числе 36 граждан предпенсионного возраста и 45 женщин, находящихся в декретном отпуске.

Благодаря региональному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» 26 специалистов прошли курсы повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования при ведущих российских вузах. В 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» запланирован капитальный ремонт здания Лениногорской детской художественной школы им. М.Х.Хаертдинова за 35 млн рублей и Старописьмянского сельского Дома культуры за 43,6 млн рублей.

Встреча в Лениногорске завершилась концертной программой от Государственного ансамбля фольклорной музыки под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.