«Нацпроекты — это не только километры дорог, но и люди»: Тетюши приняли автобусный тур

Сегодня Тетюши открыли тур автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» в Заволжской зоне. Цель марафона — рассказать о достижениях страны, республики, районов.

Спикерами мероприятия в Тетюшском районе стали депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов и глава Тетюшского муниципального района РТ Рамис Сафиуллов. Модератором выступила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

«Жители Тетюшского района активно участвуют в программе „Комплексное развитие сельских территорий“, потому что кроме поддержки отраслей животноводства и растениеводства, нужно поддерживать и инфраструктуру развития сельской местности, эта программа на это нацелена. Тетюши на своем примере показывают, насколько эффективно можно использовать национальные проекты. Есть в перспективе дальнейшее развитие ряда программ. Начинает развиваться программа оздоровления притоков реки Волги, есть желание увеличить программу „Чистая вода“. Не зря Президент России Владимир Путин объявил текущий год Годом семьи, понимая, что нужно больше мер направить на поддержку семьи. Национальные проекты — это не только километры дорог, объекты, это и вложение в качество жизни, в людей. Это и здравоохранение, и образование, и создание комфортных условий для жителей. Как в стране, так и в республике национальные проекты успешно реализуются», — сказал Ильдар Гильмутдинов.

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов обратился к депутату с просьбой внести предложения в Госдуму РФ о необходимости большой федеральной программы по водоснабжению населения, а также обеспечению его жильем.

«Если сравнивать нашу жизнь сейчас и в 90-е годы, сегодня мы живем намного лучше. Многие, кто застал то время, помнят, как годами не получали заработную плату учителя и врачи, были перебои с продуктами, в населенных пунктах не было дорог. Сегодня все это осталось в прошлом», — сказал Рамис Сафиуллов.

Он рассказал о социально-экономическом развитии Тетюшского района: достижениях в сельском хозяйстве, спорте, образовании и других отраслях. Сделал акцент на волонтерской помощи, которую оказывают жители Тетюшского района участникам СВО. Также глава района отметил, что необходимо усовершенствовать программу целевого обучения специалистов, чтоб они после получения профессионального образования приезжали работать в малые населенные пункты.

«Когда мы будем гордиться Россией, Татарстаном и Тетюшами, у нас все получится», — заключил он.

Глава Бакрчинского сельского поселения Илдар Шамсутдинов, обращаясь к Ильдару Гильмутдинову, отметил необходимость программ, которые помогут привлечь специалистов разных отраслей в село.

«Чтобы понять, какое влияние национальные проекты и федеральные и республиканские программы оказали на нашу республику, надо проехать по районам и посмотреть, как они преобразились. Они стали гораздо краше, интереснее, больше новых объектов. Когда мы, депутаты и чиновники рассказываем о том, как преобразилась республика, — это одна история, а когда люди сами видят и пользуются этими объектами, радуются тому, что у нас есть, это совсем другое. Татарстан гораздо активнее, чем многие другие регионы участвует в национальных проектах и федеральных программах», — отметила заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Римма Ратникова.

В Тетюшском районе реализуются республиканские программы и национальные проекты. Так, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в районе возводятся медицинские объекты по программе модернизации первичного звена здравоохранения — ежегодно строятся новые фельдшерско-акушерские пункты.

За последние годы ФАПы открылись в Беденьгинском, Бакрчинском, Бессоновском, Большеатрясском, Жуковском и других сельских поселениях. Новые пункты соответствуют современным требованиям и санитарным нормам и оснащены всем необходимым оборудованием. В текущем году новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в селах Богдашкино и Большая Турма. Капитально отремонтировано здание Центральной районной больницы.

В Тетюшском районе построены 8 фитнес-залов с универсальными спортивными площадками, большинство из которых расположены в селах.

В школе стендовой стрельбы отремонтированы площадки для проведения соревнований, уличные помещения для хранения инвентаря и благоустроена сама территория спортцентра. Напомним, что республиканская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой стрельбе в Тетюшах появилась в начале 60-тых годов. За это время школа вырастила более 70 мастеров спорта, 13 мастеров спорта международного класса. В Тетюшах проходят соревнования не только республиканского, но и российского уровня. Воспитанники школы — известные спортсмены. А одна из городских улиц названа в честь прославленной и титулованной спортсменки Светланы Деминой (Якимовой).

Отремонтирован спортивный зал «Медведь». В селе Бакрчи построена площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО. Во время ремонта спортивного зала, располагающегося в Доме культуры, заменены все коммуникации, установлено новое освещение, душевая.

Капитально отремонтировано здание сельскохозяйственного техникума. В Тетюшском государственном колледже гражданской защиты открыли сразу две профессиональные мастерские по компетенциям «Спасательные работы» и «Физическая культура, спорт и фитнес», где в настоящее время колледж готовит молодые кадры.

Недавно в селе Кляшево открыли модельную библиотеку с обновленным книжным фондом и электронными ресурсами. В библиотеку поступило 1923 экземпляра новых книг разной тематики для всех категорий читателей. Посетителям стали доступны каталоги ведущих библиотек страны.

Она оснащена интерактивными и звуковым оборудованием, мультимедийным комплектом, очками виртуальной реальности. В библиотеке размещена функциональная зона для посетителей. Есть комфортное пространство для чтения, самообразования, групповых занятий и встреч.

Здесь учтены потребности людей всех возрастов и мобильности — библиотека доступна и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке появилась краеведческая зона со специализированной литературой и экспонатами. Модернизация библиотеки стала возможна в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Тетюшский район — центр притяжения туристов. Здесь много уникальных мест — ландшафтного, исторического, природного значения. Поэтому местные и республиканские власти прикладывают много усилий для развития района как туристического кластера.

Так, в рамках проекта «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой» построена новая «лестница в небо». Она соединила между собой пристань на берегу Волги и город, стоящий на горе.

В Татарстане сейчас реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России. Это продемонстрировала фотовыставка, посвященная достижениям Татарстана.

Участники смогли познакомиться с образом республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

Встреча в Тетюшах завершилась концертной программой от легендарного Государственного ансамбля песни и танца РТ и певца, лауреата международных конкурсов Ильгиза Мухутдинова.