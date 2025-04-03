Нацпроект «Семья» в РТ: какие задачи решает система ухода за пожилыми и инвалидами

В Татарстане в рамках национального проекта «Семья» федерального проекта «Старшее поколение» осуществляются мероприятия по созданию системы долговременного ухода (СДУ) – на сегодняшний день ее услугами пользуются порядка 6 тыс. пожилых граждан и инвалидов.

«Чтобы оценить, насколько эффективно функционирует созданная система, были утверждены показатели результативности и эффективности, в рамках которых мы проводим оценку медицинской составляющей и, конечно, же показателей социально-экономической сферы», – рассказывает заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлия Абдреева.

Она объясняет, что медицинские целевые показатели оцениваются следующими критериями: снижение уровня частоты госпитализации в медицинские организации граждан, получающих социальные услуги в рамках СДУ, снижение частоты вызовов скорой медицинской помощи гражданам, получающим социальные услуги, и снижение частоты обращений за первичной медико-санитарной помощью граждан, получающих социальные услуги в рамках СДУ.

«По итогам 2024 года увеличилось количество получателей социальных услуг – в среднегодовом исчислении на 200 человек. Что касается частоты вызовов скорой помощи людям, которые сегодня у нас пользуются социальными услугами и входят в систему долговременного ухода, то в сравнении с 2023 годом произошло снижение. За 2023 год у нас было в среднем 243 вызова на 100 пожилых граждан, за 2024 год – уже 218 на 100. Это говорит о снижении показателя примерно на 5%», – отмечает Абдреева.

По ее словам, улучшение значения говорит о том, что оказание плановой медицинской помощи и деятельность социальных работников приводят к тому, что граждане начинают доверять своим помощникам по уходу и при ухудшении состояния здоровья они не вызывают скорую помощь, а советуются с ними. Далее социальным работником совместно с участковой медицинской сестрой и участковым врачом-терапевтом решается вопрос о необходимости вызова врача на дом или его консультации по телефону.

«И, конечно, может прийти медицинская сестра, провести осмотр и рекомендовать пожилому человеку сходить на прием к врачу, а также поставить вопрос о госпитализации в медицинскую организацию. Подобный подход подразумевает – и мы уже его наблюдаем – увеличение количества обращений за первичной медико-санитарной помощью среди людей, которые обслуживаются на дому. Причем это не только вызовы из-за ухудшения состояния здоровья, но и вопросы, связанные с обновлением индивидуальной программы реабилитации, если она устарела и не соответствует текущему состоянию здоровья пожилого человека. Появляются также вопросы по диспансеризации. Здесь мы также говорим о том, что люди, которые не имели и не имеют возможности выйти из дома, встречают врачей у себя: их обследуют, у них берут все необходимые анализы», – рассказывает замминистра.

Также, по ее словам, совместно с медицинскими работниками в рамках социального пакета, который получает гражданин как инвалид, социальные работники решают вопросы, связанные с необходимым лекарственным обеспечением. Кроме того, происходит содействие в плановой госпитализации представителей старшего поколения в районные и городские больницы.

«Мы видим, что у нас практически на 0,01% увеличивается количество обращений по госпитализации пожилых граждан стационарной организации, но увеличиваются и обращения за первичной медико-санитарной помощью. В сравнении с 2023 годом увеличение по обращениям в первичное звено произошло на 10%», – подчеркнула спикер.

Рассказывая про социально-экономические эффекты от внедрения системы долговременного ухода, заместитель министра отметила увеличение количества рабочих мест по уходу за пожилыми гражданами: «В 2023 году в государственных организациях было трудоустроено 58 человек на должности помощников по уходу. В 2024 году их количество увеличилось до 103 человек. Если говорить о наших коллегах – негосударственных поставщиках, которые также предоставляют услуги помощников по уходу, – то их численность возросла почти в два раза. То есть в 2023 году у нас было трудоустроено 283 человека, в 2024 – 571 человек. Таким образом, за 2024 год мы создали 333 новых рабочих места и трудоустроили на них наших граждан».

Кроме того, увеличилась доля людей, которые работают на должностях помощников по уходу более полугода – в 2023 таких людей было 142 человека, а в 2024 году – 283.

Благодаря тому, что за пожилым человеком или инвалидом ухаживают социальные службы, их родственники могут не бросать работу, а продолжать свою трудовую деятельность и вести активный образ жизни. По итогам 2024 года 1 759 родственников смогли сохранить свои рабочие места и продолжают свою трудовую деятельность. В 2023 году таких людей было значительно меньше – 1321.

«Ну и конечно самое главное для нас – это как можно дольше сохранять возможность пожилым людям проживать в своих домашних условиях и не переводить их в стационарное учреждение социального обслуживания, как правило, в дома-интернаты. На сегодняшний день в среднем мы смогли сохранить такую возможность для 221 человека», – подытожила замминистра.