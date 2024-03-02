Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым после послания Президента

После послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию самым обсуждаемым национальным проектом стал «Семья». Об этом, ссылаясь на данные исследования Brand Analytics, сообщает ТАСС.

«Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила „Семья“, что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы», — подчеркнуто в сообщении.

В социальных медиа большой интерес вызвала тема развития социальной инфраструктуры. Здесь чаще всего обсуждения разворачивались вокруг строительства учебных заведений, сферы здравоохрания, спортобъектов и транспортной инфраструктуры. Следующим по оживленности обсуждением стало изменение фискальной системы. Эта тема, ее плюсы и минусы чаще всего поднимались в бизнес-среде.

«Тема улучшения уровня жизни населения — третья по объему упоминаний. Людям сложно спрогнозировать, как объявленные меры поддержки реально скажутся на их уровне жизни к 2030 году», — уточняется в исследовании.