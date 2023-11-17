Нацпроект по развитию туризма в России продлят после 2024 года

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и связанные с ним меры поддержки будут действовать в России и после 2024 года. Об этом на встрече с представителями бизнеса заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Развитие туризма реальный приоритет. Есть национальный проект. Формально он заканчивается в 2024 году, но уже понятно, что он будет продлен», — отметил министр на мероприятии, посвященном подготовке к зимнему туристическому сезону.

По его словам, пока неизвестны объемы финансирования по национальному проекту на следующие годы. Однако уже сейчас можно говорить о том, что будет продолжен большой пласт программ. В целях на будущее — решение проблемы нехватки мест размещения для путешественников.

По словам Решетникова, дефицит образовался на фоне резкого роста спроса, в том числе связанного с закрытием аэропортов в отдельных регионах.

«Это все сократило предложение, и нам нужно развивать новые дестинации, и это касается и летнего, и зимнего туризма. Поэтому первое, на чем мы сосредоточились — это решение проблем с местами размещения», — заметил он.

Такая поддержка оказывается в том числе и благодаря программа, действующим в рамках нацпроекта. По ним в стране предусмотрено строительство как небольших модульных отелей, так и крупных комплексов.

Национальный проект был запущен по поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года, однако полностью заработал начиная с 2022 года.