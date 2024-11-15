Нацпроект «Культура» сменит «Семья»: Комитет по культуре подвел итоги и обсудил планы

В историческом здании Казанской художественной школы, художественном училище имени Фешина, прошло заседание Комитета Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Эксперты обсудили реализацию в республике национального проекта «Культура» и проголосовали за внесение изменений в Закон Республики Татарстан «О свободе совести и религиозных объединениях».

Стартовавший в 2019 году национальный проект «Культура», напомнила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, направлен на решение ряда социально-экономические задач, что должно повлечь за собой повышение качества жизни в стране.

В Татарстане он реализуется по трем направлениям. Одно из них — «Цифровая культура». На 2024 год по этому вектору предусмотрено выделение за счет республиканского финансирования 1 млн 540 тысяч рублей, причем к 1 ноября лимит финансирования освоен полностью, отметила Адгамова.

«Книжными памятниками были пополнены фонды оцифрованных изданий электронной библиотеки. На 1 октября оцифрованы 250 документов с признаками книжных памятников. Всего с начала реализации проекта было оцифровано 1500 документов, что способствует сохранению, а также доступности уникального культурного наследия», — сообщила первый замминистра культуры.

Кроме того в рамках проекта было создано десять виртуальных концертных залов. За девять месяцев нынешнего года их виртуально посетили 3346 человек.

«Формат таких залов позволяет обеспечивать жителям посещение федеральных и региональных культурных мероприятий, не уходя далеко от места проживания», — обратила внимание докладчик.

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» на 2024 год предусмотрено выделение 458 млн 883 тыс. рублей при условии софинансирования с РТ в размере 31 млн 522 тыс. рублей. За пять лет было открыто два центра культурного развития — в Зеленодольском и Елабужском районах. 42 детские школы искусств и училища обеспечили музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Завершен капитальный ремонт Сармановской детской школы искусств имени Ильгама Шакирова.

«Благодаря проекту „Культурная среда“ граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям. Созданы 18 модельных библиотек за счет федерального бюджета на общую сумму 134 млн рублей, из них четыре были модернизированы в 2024 году. Эти учреждения уже открыты после модернизации, их пространства адаптированы — под разнообразные форматы работы от индивидуальных занятий до групповых мероприятий и культурных событий. Они действительно становятся точкой притяжения для жителей», — рассказала Адгамова.

В сельской местности в эксплуатацию ввели 27 домов культуры на общую сумму 437 млн 846 тыс. рублей. Ещё 21 дом культуры капитально отремонтирован. На это было направлено 846 млн рублей. Также наконец оснащен за счет софинансирования из федерального бюджета автоклуб в Мамадышском районе, о чем раньше неоднократно просило Министерство культуры Татарстана.

Кроме того, проведен капитальный ремонт пяти муниципальных музеев общей стоимостью 115 млн 460 тыс. рублей. Завершается оснащение трех региональных и муниципальных музеев. Всего за время реализации национального проекта оснащено восемь музеев.

«Новое современное оборудование позволяет привлечь молодую аудиторию. А самое главное — обновить экспозицию муниципальных музеев, которые до этого не попадали под эту программу, поскольку оснащение государственных и муниципальных музеев стало предусматриваться нацпроектом только с прошлого года. Как и техническое оснащение театров. В этом году в программу по этим пунктам вошли театр Качалова и Татарский театр имени Тинчурина», — пояснила Юлия Адгамова.

Реконструкция ТЮЗа в Нижнекамске в 2023 году обошлась в 352 млн 969 тыс. рублей. В текущем году капитально были отремонтированы четыре театра.

Еще одно направление проекта «Культура» в Татарстане — подпроект «Творческие люди», направленный на реализацию творческого потенциала жителей. Он включает детские конкурсы, масштабные фестивали, выставочные проекты и обучение специалистов отрасли культуры в ведущих вузах страны, в том числе — в Казанском институте культуры. В этом году обучение здесь прошли 732 специалиста сферы культуры — 60% от запланированных к обучению.

В текущем году было предусмотрено 5,5 млн рублей для поощрения сельских учреждений культуры. Они распределены на конкурсной основе между 44 организациями. Еще 2 млн 375 тыс. рублей получили в качестве поощрения 38 работников сельских учреждений.

Масштабными мероприятиями проекта «Творческие люди» в этом году, напомнила Адгамова, стали Всероссийский библиотечный конгресс, ежегодная конференция Всероссийской библиотечной ассоциации, в которой приняли участие более 1500 делегатов со всех регионов РФ и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. А также Вторая всероссийская детская фольклориада и всероссийский проект «Музейные маршруты».

«По данным социологического исследования, более 67% жителей республики отмечают, что за последние пять лет культурная жизнь в Татарстане стал более насыщенной. За шесть лет вырос поток людей, посещающих культурные мероприятия. В 2019 году число посещений культурных мероприятий составило 28 млн, за десять месяцев 2024 года — 86 млн 630 тыс. человек, в три раза больше», — подытожила первый заместитель министра культуры региона.

Она также напомнила, что с 2025 года самостоятельного проекта «Культура» не будет. Однако все запланированные ранее мероприятия можно будет интегрировать в национальный проект «Семья» по направлениям «Культура для семьи» и «Культурные ценности».

Об осуществленных в нынешнем году проектах также рассказали директор Казанского художественного училища Ольга Гильмутдинова, заместитель по социальным вопросам руководителя исполкома Кукморского района РТ Айгуль Ахметшина и директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

«В этом году мы выиграли грант на проведение 10 юбилейного фестиваля „Кукморские валенки“», — поделилась радостью Айгуль Ахметшина.

Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества будет проходит с 9 до 16 часов 5 января 2025 года на Комсомольской площади города Кукмора.

«Мы за эти годы научились понимать потребности жителей не только в городах, но и в районах. Какому району нужен кинозал, а какому Дом культуры? Какими они должны быть? Какие формы работы востребованы? Это серьезные моменты, которые нам помогут в дальнейшем. Я вижу по дискуссии в интернете, по обсуждениям, что люди хотят, чтобы проект „Культура“ продолжился до 2030 года», — сказала заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

Участники встречи также единогласно поддержали внесение изменений в Закон Республики Татарстан «О свободе совести и религиозных объединениях». Поправка в 11 статью определяет, что сведения о нелегально находящихся в России иностранцах будут вноситься в реестр контролируемых лиц. С этого момента на иностранного гражданина распространяется режим высылки. Он ограничивает отдельные права и свободы, допускает меры федерального контроля (надзора) в сфере миграции.

Кроме того, изменения федерального законодательства запрещают иностранцам или лицам без гражданства из реестра контролируемых лиц учреждать религиозные организации и быть их участниками.

Комитет Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам будет рекомендовать республиканскому парламенту принять законопроект в первом и третьем чтениях.