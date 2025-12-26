Нацпроект «Кадры» помог ветерану СВО начать бизнес в Буинском районе РТ

Житель села Большое Фролово Буинского района Ильсур Гисматуллин, вернувшись из зоны специальной военной операции, не только сумел заново выстроить свою жизнь, но и открыл собственное дело, которое сегодня успешно развивается.

В феврале этого года он заключил социальный контракт на самозанятость. На полученные от государства средства приобрел станок для изготовления доборных элементов для кровли и фасада – металлических деталей, без которых не обходится ни одна качественная отделка зданий.

Сегодня Ильсур Гисматуллин уверенно реализует свой бизнес-план, сотрудничает с подрядными организациями и уже видит конкретный результат своего труда.

«Я и раньше занимался строительством, ремонтом и обшивкой фасада и кровли. После того как мне пришлось прервать контракт, узнал о существовании национального проекта «Кадры», где желающим государство помогает открыть свое дело. Подал документы на участие. Купив станок на полученные от государства средства, я постепенно начал свое дело. Подрядные организации занимаются обшивкой домов и зданий, а я с помощью станка изготавливаю из жести доборные элементы для них. Это металлические материалы, к ним относятся отливы, оконные наличники, дверные откосы, углы. Недавно закончили обшивку здания ДОСААФ в городе Буинске. Прохожу мимо – и смотрю на результат своей работы, душе становится радостно. Государственная поддержка действительно помогает открыть свое дело», – рассказал Ильсур.

Путь к этому решению оказался непростым. В зону специальной военной операции он отправился в 2022 году, в период мобилизации. До этого уже имел боевой опыт – участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике.

На СВО служил во взводе управления связи, обеспечивал непрерывную и устойчивую связь между подразделениями, от которой напрямую зависела безопасность и выполнение боевых задач.

В марте 2024 года после тяжелой болезни умерла его жена. Эта утрата стала переломным моментом – Ильсур Гисматуллин не смог продолжить службу и вернулся в родное село Большое Фролово, чтобы быть рядом со своими детьми и взять на себя заботу о семье.

Сегодня его сын проходит воинскую службу в Вооруженных Силах России, дочь учится в девятом классе. Отец стал для них главной опорой – и в бытовом, и в моральном плане.

Несмотря на столь крутой поворот в жизни, ветеран боевых действий не утратил внутренней собранности и смотрит в будущее с надеждой.

Он продолжает поддерживать связь со своими боевыми товарищами, с которыми служил в зоне СВО, и шаг за шагом выстраивает мирную жизнь, в которой труд, ответственность за детей и благодарность за оказанную поддержку государства становятся его новой точкой опоры.

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.