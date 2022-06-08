Нацпроект «Экология»: за год лесники Татарстана вырастят 30,9 млн саженцев хвойных пород

В Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ проводятся работы по посеву второй ротации семян хвойных пород в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Планируем завершить работы на этой неделе. Всего будет посеяно 4 млн штук семян сосны и лиственницы», — рассказал директор центра Азат Зиннатуллин.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, общая производственная мощность центра составляет 12 млн штук стандартного посадочного материала с закрытой корневой системой в год. Специалисты центра сеют семена в три ротации по 4 млн штук. Они сначала выращивают сеянцы в теплицах, а потом пересаживают на поля.

Производство стандартного посадочного материала является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В этом году лесники республики планируют вырастить не менее 30,9 млн штук сеянцев.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.