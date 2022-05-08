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Экология
8 мая 2022  03:20
Наталья Рыбакова

Нацпроект «Экология»: за год лесники РТ высадят в питомниках семена на площади 21 га

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В лесных питомниках Татарстана продолжается посев семян в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». Работы проводятся по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». 

«На 6 мая работы проведены на площади 7,6 га. Выполнили запланированный объем работ сотрудники Альметьевского, Бугульминского, Буинского, Заинского, Лениногорского и Мамадышского лесхозов. Всего в этом году планируется провести посев семян в питомниках на площади 21 га», — сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

По словам начальника отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Тимура Галиева, выращивание сеянцев – один из самых кропотливых и трудоемких процессов в лесном хозяйстве. В летний период в питомниках будут проводиться сезонные работы по уходу за посевами. Это регулярный полив, рыхление почвы, борьба с сорной растительностью, внесение минеральных удобрений и опрыскивание от болезней и вредителей.

Всего на территории республики насчитывается 51 базисный лесной питомник. Также лесоводы выращивают сеянцы в теплицах. К примеру, такая практика распространена в Арском, Бугульминском, Ислейтарском и Приволжском лесхозах.

 

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