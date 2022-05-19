Нацпроект «Экология»: в Татарстане проведено лесовосстановление на площади 1,5 тыс. га

В ходе регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Татарстане проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 1,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Сотрудниками лесхозов проведены работы по посадке лесных культур на площади 1,5 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление – на 1,4 тыс. га, лесоразведение – на 104 га, комбинированное лесовосстановление – на 4 га», - уточнили в министерстве.

Всего за этот год по республике по региональному проекту будут выполнены мероприятия по воспроизводству лесов на площади 3,6 тыс. га. В летний и осенний периоды запланировано проведение работ по содействию естественному лесовосстановлению на площади 2 тыс. га. Также в течение года будет заготовлено не менее 11,4 тонн семян основных лесообразующих пород и выращено не менее 30,9 млн. штук стандартного посадочного материала.