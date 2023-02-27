Минэкологии РТ: Рекультивация Самосыровской свалки завершится в 2023 году

В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» Татарстан в 2023 году завершит рекультивацию Самосыровского полигона. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в прямом эфире, организованном на сайте Центра управления регионом.

«Этот объект реализуется уже третий год и в ближайшее время будет завершен. Это пилотный проект для России, здесь используется технология активной дегазации. Свалочный газ, который будет образовываться в процессе рекультивации, будет направлен на производство электроэнергии», — объяснил он.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, история этой территории началась в 1960 году. Первая свалка возникла стихийно и просуществовала до 2013 года. В 2004 году рядом со свалкой был спроектирован и создан полигон ТБО «Самосырово». Его мощности хватило для принятия отходов до 2017 года. Только за 2020 год в Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступило более 300 обращений от граждан на запах от этого полигона.

Национальные проекты реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.