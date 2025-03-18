Нацпроект «Экологическое благополучие»: в РТ проведут лесовосстановление на 2,5 тыс. га

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По национальному проекту «Экологическое благополучие» в этом году в Татарстане планируются работы по лесовосстановлению в лесном фонде на площади 2,5 тыс. га. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине РТ.

«Посадка лесных культур запланирована на площади 1,4 тыс. га, мероприятия по естественному лесовосстановлению – на 1 тыс. га, комбинированному лесовосстановлению – 2 га», – отметил он.

На этот год запланировано производство посадочного материала в объеме не менее 30,8 млн штук. При этом 12 млн штук сеянцев будут выращены в Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ. Кроме того, проведут посев в питомниках на площади 21 га. Также в Татарстане выполнят работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 15 тыс. га и дополнению лесных культур – на 4,5 тыс. га.

В прошлом году в базисных лесных питомниках и Лесном селекционно-семеноводческом центре Татарстана вырастили более 32 млн штук стандартного посадочного материала, в том числе хвойных пород – 26 млн штук, лиственных пород – 5,5 млн штук, кустарников – 359 тыс. штук.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия направят 59 млрд рублей.